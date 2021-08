A maior torre eólica do mundo precisará de dois campos de futebol

Imagine uma torre eólica que tenha a altura de um prédio de 60 a 70 andares e que suas pás precisem do espaço equivalente a dois campos de futebol para girar. Este será o tamanho da maior torre eólica do mundo anunciada pela empresa chinesa MingYang Smart Energy. Cada pá eólica vai ser do tamanho de um campo de futebol oficial e terá 118 metros. A torre gigante terá uma altura de 264 metros e o diâmetro de rotor de 242 metros. Apenas uma torre destas será capaz de produzir 16 MW de energia, o suficiente para abastecer 20 mil residências, segundo a empresa. A empresa deve lançar o protótipo em 2023 e começar a comercializar no ano seguinte. A chinesa deixará assim para trás os modelos gigantes da GE, Vestas e Siemens Gamesa.