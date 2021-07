A maior empresa da bolsa vê seu lucro subir 662% beirando os R$ 40 bilhões

VEJA Mercado Abertura, 29 de julho.

Mais uma bateria de balanços e novos recordes devem influenciar o mercado. Depois da CSN, que registrou uma alta de 1.338% no seu lucro no dia anterior, a Vale divulgou um lucro 662% maior. A diferença entre as duas é que, em valores, o lucro da Vale é quase 8 vezes maior que o da CSN. Foram cerca de 40 bilhões de reais de lucro em um único trimestre. Em dólares, foram 7,58 bilhões de dólares contra nem 1 bilhão de dólares no segundo trimestre do ano passado, quando as contas da tragédia de Brumadinho ainda influenciavam os resultados da empresa. Como a Vale é hoje a principal ação do Ibovespa, compondo mais de 12% do índice, seus resultados influenciam diretamente no mercado.

Outros balanços também vieram com lucros muito maiores do que no ano passado e vale destacar o caso da Gol, já que as companhias aéreas foram atingidas em cheio com a pandemia do coronavírus. Mas mesmo a Gol mostrou que conseguiu reverter um prejuízo bilionário no ano passado e neste ano lucrou 643 milhões de reais no segundo trimestre. A Ambev registrou lucro 116% maior. A Multiplan veio com lucro 32% maior. A Movida 6.556% maior.

Já o Grupo Pão de Açúcar registrou uma queda de quase 96% no seu lucro e registrou 4 milhões de reais positivos.

No cenário macroeconômico, os investidores seguem de olho nos Estados Unidos que divulgam hoje seu números de PIB.