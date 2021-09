A lista básica da Firjan e da Fiemg para conter crise de energia

As federações das indústrias de Minas Gerais e Rio de Janeiro estão preocupadas com o agravamento da crise elétrica e fizeram hoje uma carta aberta com 14 propostas ao governo para que não falte energia. A maioria das propostas estão relacionadas à eficiência energética e a evitar que algumas medidas que deslocam o consumo acabe na conta do consumidor. Entre as propostas, estão linhas de financiamento do BNDES para projetos de eficiência energética e autoprodução, permissão para que indústrias com consumo de até 1 MW possam participar do programa de redução voluntária de demanda, mudança de lâmpadas do setor público. Na prática, quase todas as medidas propostas são simples, básicas e já deveriam ter sido tomadas pelo governo federal. Logo no início da carta, os presidentes das duas federações, Flávio Roscoe Nogueira (Fiemg) e Luiz Césio Alves (Firjan), constatam: “Não fossem as sucessivas crises econômicas, que frearam o desenvolvimento do país, estaríamos diante de um cenário insustentável”.