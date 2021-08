A lição dos cientistas sobre o aumento do nível do mar

“Com o aumento gradual do nível do mar, os eventos extremos que ocorreram no passado apenas uma vez por século ocorrerão com mais frequência no futuro. Eventos extremos ligados ao aumento do nível do mar devem ocorrer uma ou duas vezes por década em meados deste século. As informações que fornecemos neste relatório são extremamente importantes e devem ser levadas em consideração para que a humanidade se prepare para esses eventos.”

VALÉRIE MASSON-DELMOTTE, co-presidente do grupo de trabalho do IPCC, o painel climático da ONU, que produziu o novo relatório alarmante sobre o clima e divulgado no último dia 09 de agosto. Nele, os cientistas dizem que já não há como parar o aumento do nível do mar, apenas retardar.