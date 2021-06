Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

“Todo mundo me pergunta o que devo fazer com meu bitcoin? A única coisa que sei com certeza é que quero 5% em ouro, 5% em bitcoin, 5% em dinheiro, 5% em commodities ”.

PAUL TUDOR JONES, megainvestidor e reconhecido gestor de fundo hedge americano, em entrevista ao site da CNBC, em 14.06.2021.