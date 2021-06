Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

“A sorte não tem nada a ver com isso, porque passei muitas e muitas horas, incontáveis ​​horas, na quadra, trabalhando para o meu único momento no tempo, sem saber quando chegaria.”

SERENA WILLIAMS, tenista ganhadora de 23 Grand Slams. Ontem, com o “coração partido”, ela teve que abandonar um jogo no meio, em Wimbledon, por uma lesão na perna direita. Foi apenas a segunda vez em sua extensa carreira que ela desistiu no meio de uma partida.