“O ponto é que nem a megalomania no topo (Partido Republicano) e nem a ira na base explicam por que a democracia pende por um fio nos Estados Unidos. Covardia, e não loucura, é o motivo por que o governo pelo povo pode em breve perecer em nosso mundo.”

PAUL KRUGMAN, prêmio Nobel de Economia, em artigo do dia 25.05.2021 no jornal The New York Times sob o título “A banalidade do colapso da democracia”.