Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

“As taxas de juros dos bancos centrais e a inflação não têm correlação. Se você olhar para a história, o banco central aumenta as taxas e nada acontece com a inflação. A inflação sobe, o banco central aumenta as taxas de novo, nada acontece. Então, eu acho que a relação entre taxa de juros e inflação é muito errônea.”

MARK MOBIUS, megainvestidor em entrevista ao jornal Valor Econômico, em 08 de julho de 2021.