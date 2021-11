A irônica posição contrária do PT ao furo no teto proposto por Guedes

Depois da votação da PEC dos Precatórios, que se estendeu pela madrugada desta quarta-feira, 4, um deputado do PT faz troça com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e a base governista. “Logo o PT trabalhou contra o furo no teto. Não fomos nós que derrubamos o teto, foi o próprio Paulo Guedes”, ironiza o parlamentar. O partido fechou questão contra a proposta que viabiliza o Auxílio Brasil de 400 reais. Todos os deputados do PT presentes no plenário votaram contra a proposta governista. Foram 44 votos para enterrar o texto e oito ausências.