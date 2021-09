A inflação segue sendo uma incógnita mundial

A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) divulgou um novo relatório com suas previsões para a economia mundial. Nele, os economistas da entidade estimam que a inflação das principais economias do G20 vão chegar a 4,5% no quarto trimestre, com 1,5 ponto percentual causado pelos efeitos de custos de transporte mais elevados e alta dos preços das commodities. A OCDE diz que é preciso comunicar ao público que o aumento da inflação é temporário e que reflete um ajuste dos preços aos níveis que eram esperados após quedas temporárias durante a pandemia. Mas ao mesmo tempo alerta que os riscos de curto prazo estão do lado positivo.

O fato é que a OCDE aumentou a previsão de inflação desde junho. A previsão para os Estados Unidos passou de 2,9% para 3,6%. A do Reino Unido de 1,3% para 2,3%. A do Brasil também aumentou um ponto para 7,2%. Fora as projeções para inflação para 2022 que aumentaram fortemente para todos os países do G20.