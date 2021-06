A famosa Feira da Madrugada está mais uma vez no palco da Justiça

A Feira da Madrugada está mais uma vez no palco da Justiça. Uma ação popular contra a União e o município de São Paulo alega que o famoso comércio popular de São Paulo está sendo elitizado, sem que União ou o município façam nada a respeito. A União está sendo questionada por ter cedido um imenso terreno no centro de São Paulo, sem estar fazendo fiscalização adequada das regras que ela mesmo impôs. O terreno foi objeto de uma concessão feita pelo Município de São Paulo para a concessionária Circuito de Compras, que está construindo um shopping no local com investimentos estimados em 500 milhões de reais.

Segundo os lojistas, a empresa estaria cobrando luvas para as novas lojas antes mesmo do fim da construção do shopping e alijando os pequenos comerciantes donos de boxes, que já atuam na região. Na ação popular impetrada na Justiça federal, os advogados do escritório Warde Advogados, em nome de José Carlos da Silva, alegam que a própria União teria especificado que não poderia haver tal tipo de cobrança. Os advogados estimam que os valores já cobrados a título de luvas podem chegar a 260 mil reais por lojista. Na projeção de receita feita durante o processo de concessão, a estimativa era de receita anual de 4,6 milhões de reais e que se as luvas estiverem sendo cobradas, a concessionária já estaria auferindo 31 anos de receitas. Mas estes dados são apenas contas hipotéticas, já que a empresa ainda não foi citada no processo e, portanto, não apresentou contratos oficiais.

A empresa já tinha sido questionada antes mesmo de iniciar as obras do shopping, acusada de cobrar valores de alugueis incompatíveis, mas o Tribunal de Contas da União liberou a construção entendendo que a concessionária comprovou que não cobrava valores de alugueis acima de outros shoppings populares.

O novo processo corre na 8ª Vara Federal e o pedido de liminar já está sendo analisado pelo juiz do caso. A ação pede que a concessionária apresente todos os contratos de alugueis e que a União e o município apresentem todos os processos de fiscalização da concessão. Ao fim do processo, a ação pede que a Justiça impeça a cobrança de luvas. A concessionária tem como um dos acionistas o fundo Talismã, do empresário chinês Zhu Surong.