A expansão da rede de farmácias Conde pelo interior de São Paulo

A expansão de farmácias vai bem no interior de São Paulo. O Grupo Conde, de São José dos Campos, vai abrir 80 novas lojas somente neste segundo semestre, com um investimento de 85 milhões de reais. Vai chegar assim a 330 lojas espalhadas em 90 municípios, a maior parte em São Paulo, mas também com duas lojas em Minas Gerais e uma no Rio de Janeiro. Em julho, a rede já tinha inaugurado seu novo centro de distribuição com uma área de 13 mil metros quadrados. Apesar de subir no ranking do setor, a rede ainda está longe de chegar no encalço das grandes do setor. A RD, por exemplo, que é dona das redes DrogaRaia e Drogasil, possui 2.300 lojas em todo o país.