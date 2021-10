A estratégia dos estados ao antecipar congelamento do ICMS de combustível

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que reúne secretários de fazenda de todos os estados, decidiu por unanimidade congelar o ICMS dos combustíveis a partir da próxima segunda-feira, 01, com validade até 31 de janeiro de 2022. Com isso, os estados se anteciparam à votação do projeto que muda as regras do imposto e que está sendo discutido no Senado, depois de ter sido aprovado na Câmara. Mas ao se anteciparem, os estados vão jogar todo o problema de qualquer novo reajuste dos preços dos combustíveis nos próximos meses inteiramente para a conta da Petrobras e, por consequência, do presidente Jair Bolsonaro. Mesmo tendo feito diversos reajustes, os preços da Petrobras ainda estão 15% menores do que a paridade internacional, que leva em conta o preço do petróleo Brent e a cotação do dólar. Os governadores vão poder dizer que fizeram a sua parte.