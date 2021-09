A emissão de 32 milhões de reais de uma fintech que usa gado como garantia

Você sabe o que é um modelo light asset, ou ativo leve, em tradução simultânea? Se trata de um modelo de negócios em que uma empresa trabalha com a menor quantidade de bens e ativos necessários para a operação. É o caso da FINPEC, uma fintech do setor pecuário brasileiro. A empresa compra bois magros e faz o processo de engorda do gado em confinamentos de terceiros, com compartilhamento de riscos e remuneração por performance. Em seguida, o boi é comercializado na bolsa de valores. Em parceria com o Banco Alfa, a fintech acaba de emitir 32 milhões de reais em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). O dinheiro, segundo a FINPEC, é 100% destinado para compra de gado. “Um CRA com garantia em terra é comum, mas operacionalizar sem nenhuma garantia imobilizada e com lastro em boi é uma estrutura muito inovadora”, diz Fernando Sartori, CEO da FINPEC. A companhia já captou aproximadamente 160 milhões de reais e pretende fechar o ano de 2021 com faturamento de 300 milhões de reais.