A edição limitada dos duetos com jatos Embraer e carros Porsche

Começaram a ser entregues, na Flórida, os primeiros jatos frutos de uma parceria entre a brasileira Embraer e a alemã Porsche. Ao todo, serão produzidos apenas 10 pares do combo formado por uma aeronave Phenom 300E e um automóvel Porsche 911 Turbo S. O preço? 10,9 milhões de dólares, sem a opção de comprá-los separadamente. Na edição limitada Duet, aeronave e carro compartilham a mesma paleta de cores para pintura externa e um distintivo de 1 a 10 representando que aquela é uma em apenas dez unidades disponíveis, além de outros detalhes que simbolizam a semelhança entre os modelos. Os compradores também receberão malas com o logo da Duet e uma edição especial do relógio Porsche Design inspirada na cabine de comando da aeronave. As companhias não informam quantas unidades foram comercializadas, apenas que o combo segue à venda. E aí, vai encarar?