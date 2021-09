A cutucada de Barroso em Augusto Aras

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, deu uma cutucada forte no procurador-geral da República, Augusto Aras, em entrevista ao programa Amarelas On Air, da Veja, nesta segunda-feira, 27. Perguntado pelo colunista Matheus Leitão sobre a possibilidade de processar o presidente da República, Barroso respondeu com a seguinte estocada no procurador-geral: “A ideia de processar, veja você, por crime contra a honra… a situação seria a seguinte: eu entro com uma queixa-crime. Nem dependeria do procurador-geral, portanto, havia uma certa chance dela andar.” O ministro disse, no entanto, que não entraria com o processo porque o Congresso precisa aprovar uma ação penal contra o presidente. Se aprovada a ação penal, o Supremo afastaria o presidente. “Imagina o ônus pessoal de você, ministro do supremo, deflagar o processo”, disse Barroso reforçando que se o Congresso quisesse afastar o presidente teria votado algum dos mais de 100 pedidos de impeachment que estão naquela casa.