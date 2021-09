A cena de pessoas catando ossos está na conta de Bolsonaro e ele sabe

As cenas retratadas pelos repórteres do Jornal Extra com pessoas catando restos de carnes em um caminhão cheio de ossos, no Rio de Janeiro, são o retrato da combinação da inflação alta, Bolsa Família defasado e desemprego, situação que se espalha por todo o país. Mesmo com discurso de que governador que fez lockdown é a causa da inflação, o presidente Jair Bolsonaro sabe que essa conta é sua e seus adversários já estão usando a fome contra o governo. O principal adversário de Bolsonaro nas eleições 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nesta quinta-feira, 30, um vídeo em suas redes dizendo que não é possível o fato de um país ter 30 milhões de cabeça de gado em Mato Grosso e gente com fome pedindo osso para comer, no açougue. O também presidenciável, senador Alessandro Vieira, disse que essa é a pauta do Brasil real.

Tanto Bolsonaro sabe que essa conta é sua, que não a toa deu um ultimato a Paulo Guedes para que o ministro se empenhe em conseguir dinheiro para reajustar o Bolsa Família e que esqueça todo o resto.