A briga dos bancos, o manifesto pela democracia e a inflação

VEJA Mercado | Abertura | 30 de agosto.

A semana começa quente com a expectativa da publicação do manifesto que deve ter a assinatura de 200 entidades empresariais, incluindo a federação dos bancos, pedindo pela democracia e pela harmonia entre os poderes. O manifesto gerou um racha na Febraban e a anunciada saída da Caixa e do Banco do Brasil da entidade. Será que o investidores podem perceber a atitude do BB como uma intervenção do governo e descontar no preço da ação? O governo tenta minimizar e diz que banco público não pode fazer parte de associação engajada politicamente, por isso estão de saída. Por outro lado, os investidores podem perceber na atitude dos bancos uma afronta que pode levar a retaliações e afetar os negócios? Tudo isso está em jogo no preço das ações dos bancos.

Além do manifesto, o mercado está de olho na inflação e o impacto do preço da energia com o agravamento da crise hídrica. O IGPM de agosto divulgado nesta manhã mostrou uma desaceleração e ficou em 0,66%, um pouco abaixo das expectativas do mercado. De qualquer forma, em 12 meses, já acumula alta de 31,12%. Na expectativa geral do mercado, boletim Focus traz uma renovação na expectativa de alta pela vigésima primeira semana consecutiva. O IPCA na visão do mercado deve fechar o ano em 7,27%. A expectativa em relação ao PIB caiu pela terceira semana consecutiva ficando em 5,22%.

Nos fatos relevantes, a Vibra (ex-BR Distribuidora) firmou uma joint venture com a Copersucar para uma empresa comercializadora de etanol, onde deve aportar cerca de 400 milhões de reais. O Fleury admitiu que está avaliando a Alliar, a rede de laboratórios de diagnósticos que teve 30% do capital adquirido por Nelson Tanure o que levou a uma ação rápida dos acionistas para fazer uma venda mais estruturada. A Kora anunciou a compra do Instituto de Neurologia de Goiânia por cerca de 117 milhões de reais.