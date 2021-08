A alternativa das empresas da bolsa à taxação dos dividendos

A possível taxação de 20% sobre a distribuição dos dividendos proposta pela famigerada reforma do imposto de renda foi mal recebida pelo mercado e as empresas que costumam pagar valores volumosos, como as de energia e saneamento, ligaram o sinal de alerta. Tributaristas indicam que um caminho para fugir das alíquotas é por meio dos programas de recompra de ações. O mecanismo é comum na bolsa e representa entrada imediata de fluxo de caixa na conta do acionista, ou seja, é uma forma de remunerá-lo. “Quando a reforma estiver estiver valendo, as duas principais alternativas serão recompra de ações ou investimento do lucro na própria empresa, por meio de fusões e aquisições, por exemplo”, explica Rafael Bragança, sócio do escritório Daudt, Castro e Gallotti Olinto Advogados.

Um estudo da MZ Group mostra que, em 2021, 47 companhias anunciaram planos de recompra de ações até o último mês de julho, mesmo número registrado no mesmo período do ano passado. Em agosto, empresas como Locaweb, JHSF, Movida, Eztec e Simpar informaram ao mercado a intenção de recomprar ações. Sem ter ainda a taxação dos dividendos em vigor, um bom motivo para recomprar ações é quando elas estão baratas.

+ JHSF e Locaweb sobem após recompra de ações. Por que isso é bom?