50 mil pequenas e médias empresas criaram lojas online na pandemia

A aceleração digital no varejo chegou com força também nas pequenas e médias empresas. Só pela plataforma Nuvemshop, foram criadas 50 mil novas lojas online em um ano. Antes da pandemia, a plataforma tinha 30 mil lojas na sua nuvem. O faturamento do e-commerce da plataforma atingiu 176 milhões de reais em março deste ano, valor 266% maior do que o faturamento registrado no ano passado. As lojas que fazem mais sucesso entre os clientes são aquelas ligadas a moda, acessórios e saúde&beleza. O forte crescimento da plataforma não passou despercebido pelos investidores, que aportaram 500 milhões de reais na empresa no mês passado.