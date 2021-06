Marta, Formiga e… sem Cristiane: a convocação da seleção para Tóquio

O histórico vitorioso na seleção não foi suficiente para garantir a maior artilheira da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Longe da melhor fase no Santos, a atacante Cristiane ficou de fora da lista de 18 jogadoras feita pela técnica Pia Sundhage para a disputa da competição. Em compensação, a seis vezes melhor do mundo Marta e a interminável Formiga, outros símbolos das gerações de prata de 2004 e 2008, estarão no Japão.

A treinadora sueca explicou a ausência da autora de 14 gols com a camisa da seleção nos Jogos. “Normalmente eu não comento sobre as jogadoras que não estão na convocação, porque é quase que um insulto àquelas que estão na lista. Mas vou responder por respeito à Cristiane. Ela jogou vários jogos pela seleção e fez muita diferença naquela época. Hoje acredito que haja outras jogadoras que vão ajudar a equipe a jogar um bom futebol. Examinamos de perto os jogos dela recentemente e achamos que temos jogadoras que vão fazer muito bem e vão fazer um excelente papel nos Jogos Olímpicos”.

A convocação da seleção de futebol feminino foi dominada pelas atletas que atuam no Brasil. O Corinthians foi o time mais representado com cinco atletas. O Palmeiras terá três representantes nos Jogos e o São Paulo duas. Avaí/Kindermann e Internacional irão ceder uma jogadora cada.

Apenas seis convocadas não atuam no Brasil e a lista também conta com quatro suplentes, para o caso alguma lesão – todas elas também estão no futebol do exterior.

Confira a convocação da seleção brasileira de futebol feminino para os Jogos de Tóquio:

Goleiras: Bárbara (Avaí/Kindermann) e Letícia Izidoro (Benfica-POR)

Defensoras: Tamires (Corinthians), Rafaelle (Palmeiras), Erika (Corinthians), Bruna Benites (Internacional), Poliana (Corinthians) e Jucinara (Levante-ESP)

Meio-campistas: Marta (Orlando Pride-EUA), Debinha (North Carolina Courage-EUA), Adriana (Corinthians), Formiga (São Paulo) e Andressinha (Corinthians)

Atacantes: Julia Bianchi (Palmeiras), Duda (São Paulo), Ludmila (Atlético de Madri-ESP), Bia Zaneratto (Palmeiras) e Geyse (Madrid CFF-ESP)

Suplentes: Aline Reis (Tenerife-ESP), Leticia Santos (Eintracht Frankfurt-ALE), Giovana Costa (Barcelona-ESP) e Andressa Alves (Roma-ITA)

A lista completa das #GuerreirasDoBrasil que vão em busca do ouro no futebol feminino nos @JogosOlimpicos. Vamos, meninas! Vamos, Brasil! #Tokyo2020 pic.twitter.com/iJk3gt7Jw3 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 18, 2021