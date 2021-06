Holanda, a principal adversária do Brasil nas Olimpíadas

Avassaladora, a Holanda venceu a Noruega por 7 a 0 na última terça-feira e chega com moral aos Jogos Olímpicos. O placar elástico não era esperado, já que a seleção norueguesa tem bons nomes e é considerada uma concorrente competitiva. Mesmo assim, a equipe laranja não deu chances para as adversárias. O destaque do dia foi Vivianne Miedema. A atacante fez dois gols, o segundo deles uma belíssima conclusão.

A Holanda foi para o intervalo ganhando por 2 a 0, com gols de Miedema e uma pintura de Sherida Spitse, de falta. A seleção ainda poderia ter uma vantagem melhor, mas acabou desperdiçando boas chances. No entanto, o segundo tempo foi um atropelo. Com três gols em apenas 15 minutos, a Holanda liquidou de vez a fatura e ainda fez mais dois no final, sacramentando o placar de 7 a 0.

Nos últimos meses, houve uma dúvida sobre como a equipe de Sarina Wiegman chegaria ao torneio olímpico. A preocupação era de que a saída da treinadora para a seleção inglesa, que já é certa desde o ano passado, afetasse de alguma forma o desempenho das atletas dentro de campo. A preparação não foi fácil. Uma verdadeira montanha russa, podemos dizer. Ano passado, logo após o anúncio do acerto da treinadora com a Inglaterra, a equipe laranja teve vida fácil e se classificou para a Eurocopa sem muito problema. Os adversários, no entanto, não foram os mais complicados.

Esse ano, o caminho em busca do ouro olímpico começou bem, com uma vitória por 6 a 1 sobre a Bélgica e outra por 2 a 1 contra a Alemanha, um time sempre difícil. O carrossel holandês (desta vez, o carrossel é no mau sentido), no entanto, iniciou com derrota por 1 a 0 para a Espanha em abril. O placar, uma derrota simples para uma boa seleção, não seria um problema, se não fosse o péssimo desempenho que a equipe apresentou dentro de campo. Apática, a Holanda saiu no lucro com o placar mínimo contra. No jogo seguinte, uma vitória contundente contra a Austrália fez parecer que o time estava de volta nos eixos. Mas, de novo, uma derrota simples colocou mais um ponto de interrogação neste time, que perdeu para a Itália na semana passada.

Agora, a história é outra. O clima de competitividade da Olimpíada não permite erros e, mais do que isso, não deixa que um time que quer ser medalha de ouro seja tão irregular como a Holanda foi neste ano. Mesmo assim, a equipe, que é a atual vice-campeã mundial e campeã europeia, não deve ser descartada de forma alguma. Estando no mesmo grupo do Brasil, sem dúvidas, será o desafio mais complicado das brasileiras na fase de grupos. Holanda e Brasil se enfrentam na segunda rodada da 1ª fase, no dia 24 de julho, em Miyagi.