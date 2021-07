Duelos em Tóquio: EUA e Holanda reeditam final do Mundial

A fase de grupos do futebol feminino nos Jogos Olímpicos chegou ao fim e a busca pela medalha de ouro nas Olimpíadas passou a ter apenas oito seleções no páreo: Grã- Bretanha, Canadá, Japão, Holanda, Brasil, Suécia, Estados Unidos e Austrália. As americanas vão em busca da sexta medalha em sete Jogos Olímpicos disputados, após se classificar pela sétima vez à fase final – assim como a seleção brasileira, que vai em busca de um ouro jamais conquistado.

A primeira fase terminou da seguinte maneira: pelo grupo E, três seleções conseguiram avançar: a Grã-Bretanha, que conseguiu sete pontos, somando duas vitórias e um empate, e chegou a fazer bons jogos, mas não convenceu no futebol jogado dentro de campo. As canadenses, segundas do grupo, também não perderam, mas terminaram com cinco pontos, somando dois empates e uma vitória.

Já as anfitriãs do torneio, as japonesas se classificaram na última rodada, com quatro pontos, somando uma vitória, um empate e uma derrota. Na terceira rodada, as japonesas ganharam das chilenas, com um gol mal anulado pela arbitragem, o que inclusive gerou reclamação nas redes sociais por parte da goleira Endler, que marcou as entidades envolvidas no torneio.

Pelo grupo F, Holanda e Brasil passaram para as quartas de final, ambas com sete pontos, somando duas vitórias e um empate. Destaque para as holandesas, que terminaram com a artilheira desta primeira fase, a atacante Miedema, que marcou oito gols em três jogos, e ultrapassou Christine Sinclair, do Canadá, autora de seis gols na edição de Londres, em 2012. E também cabe o destaque para a atacante da seleção da Zâmbia, Barbara Banda, que marcou seis gols, sendo dois hat-tricks, se tornando a primeira jogadora africana a alcançar este feito e também a primeira jogadora na história dos Jogos Olímpicos a conquistar tal marca.

Pelo grupo G, um dos grupos mais difíceis nesta primeira fase, classificaram-se Suécia, Estados Unidos e Austrália. As suecas tiveram o melhor desempenho nesta primeira fase, com 100% de aproveitamento, derrotando as estadunidenses na primeira rodada por 3 a 0. A seleção sueca é a atual medalhista de prata. Na ocasião, as suecas eram comandadas pela treinadora Pia Sundhage, e perderam para a Alemanha por 2 a 1.

Quem decepcionou nesta fase classificatória foram os Estados Unidos, que chegaram as quartas de final, com quatro pontos em três jogos, somando apenas uma vitória. Foi o pior rendimento das estadunidenses na história dos Jogos Olímpicos: nunca antes conseguiram apenas uma vitória na primeira fase. E, com o empate em 0 a 0 entre Estados Unidos e Austrália na terceira rodada, as duas seleções se classificaram, e acabaram fazendo o chamado “jogo de comadres”, pois este resultado classificava a ambas para a próxima fase.

EUA e Holanda fazem uma reedição da final da Copa do Mundo de 2019, vencida pelas americanas com gols de Megan Rapinoe e Lavelle, em Lyon. Este foi o quarto título mundial das americanas, soberanas na competição.

COMO FICARAM AS QUARTAS DE FINAL?

Agora, o futebol feminino se encaminha para as quartas de final e entra na fase mata-mata, com jogos únicos, ou seja, quem perder estará eliminado. Em caso de o empate persistir no tempo regulamentar, temos a prorrogação e, se necessitar, os pênaltis. Os duelos ocorrem na próxima sexta-feira, 30, com a seleção brasileira enfrentando o Canadá, adversário que o Brasil mais enfrentou na era Pia e, soma duas vitórias e dois empates. E o principal duelo é entre Holanda e Estados Unidos, que fazem a reedição da final do Mundial de 2019, na França, quando as americanas ganharam por 2 a 1 e conquistaram o quarto título mundial.

Continua após a publicidade

Os duelos das quartas de final (horários de Brasília)

Sexta-Feira, 30 de julho:

05h- Canadá (2ºE) x Brasil (2ºF)

06h- Grã- Bretanha (1ºE) x Austrália (3ºF)

07h- Suécia (1ºG) x Japão (3ºE)

08h- Holanda (1ºF) x Estados Unidos (2ºG)