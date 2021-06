Os técnicos medrosos não são exclusividade nossa

Não quero fazer parte da turma dos estatísticos, mas posso garantir que o medo de perder está destruindo o futebol mundial. Pelo menos 80% dos treinadores não entram em campo pensando em jogar bonito e vencer, mas acovardados, na retranca, com um batalhão de zagueiros-gladiadores dispostos a tudo para acabar com a graça dos atacantes. Esses “professores” prestam um desserviço e destroem a carreira de muitos jovens talentos.

Vejam o caso de Portugal, por exemplo. O treinador Fernando Santos nos últimos 15 jogos venceu apenas três, País de Gales, Marrocos e Hungria. E jogando feio demais. Aposta apenas na inspiração de Cristiano Ronaldo, que nem sempre vem. Percebe-se que há uma geração boa de portugueses, pessimamente aproveitada. Do que adiante convocar e não usar? Pedro Gonçalves, do Sporting, artilheiro do campeonato português, muito pedido pela torcida, não entrou um minutinho sequer, nem contra a Bélgica quando precisava reverter a situação. Sabem a razão de não ter entrado? Porque os técnicos só gostam de marcadores. Essa mentalidade precisa mudar.

Atacantes estão sendo trocados por “homens de contenção”. Futebol virou canteiro de obra? A República Checa não era favorita nem da sua chave e eliminou a Holanda, que vem apostando em uma nova geração. Perdeu justamente por essa inexperiência. Mas qual contribuição a República Checa apresenta ao futebol? Zero! Áustria, País de Gales e tantas seleções medrosas também são mais do mesmo. Croácia, Dinamarca, Bélgica sempre tentam, mesmo que não consigam. Ah, mas a Bélgica ainda não mostrou o seu futebol, dizem os especialistas das bancadas. Vai jogar contra um time que apenas se defende, onze atrás! Marcar é fácil.

Não, por acaso, já pensam em eleger Kanté, um volante, como o melhor do mundo. Será que Kanté não funcionaria melhor em outra função, de criação? Lembram-se do fenômeno Toró, que seria o novo Pelé? Terminou a carreira como volante, correndo atrás dos outros quando deveria ser o contrário. Culpa dele ou de algum treinador medroso? Futebol não é isso!

A Itália vem conseguindo esse equilíbrio, defesa segura e ataque criativo. Futebol é para ser jogado, leve, solto e não apenas de um lado. Por isso, torço demais para que o nordeste continue mantendo suas boas atuações, assim como o Bragantino. Fernando Diniz deu uma aula no Atlético Dinheiro, que dizer, Mineiro. Seria lindo esses times avançando cada vez mais porque está insuportável aturar essa forma de jogar, essa geração de treinadores caras e bocas, treinadores faniquitos, de discursos prontos.

Me perdoem, mas para mim são estelionatários do futebol porque vivem nos entregando gato por lebre. Como de costume, fecho a coluna com uma frase dos analistas de computadores para vocês tirarem as próprias conclusões: “o time faz a ligação direta porque tem jogadores reativos pra finalizar no último terço do campo”.