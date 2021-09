No país das palhaçadas e dos veteranos, virei uma espécie de monge budista

No calçadão do Leblon, passa um leitor da coluna e, de passagem, me aconselha: “PC, não se aborreça mais com o futebol, divirta-se!”. Ele andava rápido, nem deu tempo de agradecê-lo, mas aviso que virei monge budista. Do contrário, estaria soltando os cachorros com essa palhaçada que aconteceu no Brasil e Argentina. De um lado, falsificação de documentos e do outro uma ação desastrosa das autoridades brasileiras, afinal os culpados nem deveriam ter saído do aeroporto, ou do hotel, ou do vestiário, mas vamos deixar isso de lado porque meu Botafogo venceu mais uma e já tem um “novo” ídolo, Joel Carli.

O Brasil virou o paraíso dos cisnes, vários deles vem exibir o seu último canto em nossos campos e aproveitar para ganhar um dinheirinho dos clubes falidos. Antes eu me irritaria, mas, hoje, monge, acho que eles estão certíssimos! De cabeça, lembro de alguns, como Diego Costa, Hulk, Filipe Luís, Willian, Douglas Costa, Taison, Renato Augusto, Paolo Guerrero, Carlos Sánchez, Borja, Miranda e vários outros que perderam espaço na Europa, foram para China, para o mundo árabe e voltam ao Brasil como ídolos, salvadores da pátria.

Como pagá-los, não importa, as próximas administrações que resolvam, afinal grande parte dos clubes que trazem esses cisnes estão enroscados em dívidas impagáveis. Mas já temos problemas demais, Covid etc etc etc, deixa contratar! Se não renovamos, vamos usar quem ainda tem lenha para queimar! Fico assistindo as Eliminatórias e fica claro a fragilidade de nossos adversários. O Sornoza é titular do Equador. Na Colômbia, o Borja jogava quando foi substituído pelo Falcão Garcia. O Falcão seria ídolo em qualquer clube do Brasil. Isso é bom ou sinal do nivelamento por baixo que vive o futebol brasileiro? Como virei monge, prefiro que vocês respondam.

Ah, fique sabendo que o Botafogo está sondando os laterais, irmãos gêmeos, Rafael e Fábio. Vão virar ídolos, com certeza! Que o Brasil siga sendo o paraíso dos trintões, o porto-seguro dos cisnes e eu continue valorizando o bom-humor, afinal rir é o melhor remédio! Por falar em risada, gargalhei quando ouvi um analista de computador falando que o jogador do Boca fez a recomposição por dentro da defesa, espetando o adversário! Virou esgrima? Se já não fosse o bastante, ainda falaram que fulano é um jogador de lado que entra com intensidade por dentro e aplica um X1 no marcador! Kkkkk!