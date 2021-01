O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Escrita pelo coordenador do Núcleo de Pesquisa em Vacinas da Universidade de São Paulo, professor Daniel Bargieri, e gravada pela professora Rosana Puccia, a paródia do samba “Dança da Solidão”, de Paulinho da Viola, é o sucesso do momento nas redes sociais. Confira por quê. E cante junto.