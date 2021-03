Uso de máscara serve também para desmascarar falsidades

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

É pouco, muito pouco, quase nada se comparado com os demais desafios que tem pela frente. Mas é reveladora do descalabro que imperava no Ministério da Saúde no período do general Eduardo Pazuello a portaria assinada pelo médico Marcelo Queiroga, seu sucessor, que obriga os servidores ali a usarem máscara.

Havia momentos em que Pazuello usava máscara e momentos em que não usava. Aconteceu a mesma coisa com seus auxiliares diretos e, por extensão, com os demais funcionários do ministério. Dava para entender. O presidente Jair Bolsonaro raramente usava. E pegava mal usar máscara à vista dele. Ainda pega.

Por causa disso, centenas de servidores do governo contraíram o vírus, e algumas dezenas morreram. Os números exatos são desconhecidos. Ai daquele que dentro do governo ousar revelá-los. Bolsonaro gosta de segredos e detesta números e informações exatas. Daí a falta de dinheiro para o Censo Demográfico.

Se tudo é impreciso, ele mais facilmente pode dizer o que quiser sem o risco de ser contestado. Sente-se à vontade para mentir, construir falsas narrativas ou interpretar fatos de acordo com suas conveniências. Isso pode funcionar quando os ventos lhe são favoráveis, mas como deixaram de ser…