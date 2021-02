Uma agenda aberta para o mundo (por Marcos Magalhães)

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Agora que o cenário político interno se definiu para os próximos dois anos, vão começar a se multiplicar as conversas sobre as eleições de 2022. Como é costume no Brasil, vai se falar bastante de alianças, acordos, palanques, talvez um pouco de propostas para tirar a economia do chão.

Se agirem como sempre, os principais atores políticos não vão dedicar muita atenção ao que se passa no mundo. Mas deveriam.

O mundo está mais complexo. E estará ainda mais quando a pandemia – com sorte – começar a ficar no retrovisor. Aquele cenário de uma única grande potência será coisa do passado. Haverá muita competição. Mas também deverá haver muita cooperação.

A economia estará no centro das atenções, depois do tombo causado pela pandemia. Mas a seu lado estará a questão ambiental – até para evitar que novas pandemias apareçam.

Quando Jair Bolsonaro chegou ao poder, ele achou que escolher um lado era suficiente. Aproximou-se de Donald Trump e criou problemas com (quase todo) o resto do mundo, inclusive com nossos parceiros mais próximos na América do Sul. Disparou agressões à China e colheu resultados quando o Brasil mais precisou da ajuda chinesa.

O governo agora busca reduzir prejuízos. Bolsonaro agradece a “sensibilidade” do governo chinês ao permitir a exportação de insumos para vacinas e envia um emissário especial à Argentina, para abrir caminho a uma reaproximação. O ardor ideológico, quem sabe, ficará para trás. Mas terá sido muito pouco e muito tarde.

Do lado da oposição, até agora, pouco se ouve além de críticas isoladas à atual política externa. Para a maioria dos políticos, trata-se de algo distante, quase desimportante. E estaria tudo bem se os profissionais do Itamaraty reabilitassem o bom e velho pragmatismo. Como se a postura do Brasil diante do mundo fosse tema apenas para os iniciados.

Desafios

Pois o mundo nos imporá desafios cada vez maiores. E não há soluções mágicas apenas no plano interno. Por mais que o atual ministro Ernesto Araújo ressalte a todo momento a força individual de cada nação, não há mais espaço para o provincianismo. Assim como não faz mais sentido promover alianças preferenciais como fez o atual governo.

O primeiro desafio pós-pandemia, que deverá se estender por vários anos, será a geração de novos empregos. Como os políticos a essa altura já perceberam, nenhum auxílio emergencial é para sempre. E não será estimulando as pessoas a voltar às ruas, no meio da pandemia, que a economia vai se recuperar.

É claro, existem diversos obstáculos internos que precisarão ser enfrentados, por meio de reformas amplamente adiadas, como a tributária. Até para manter ou atrair investimentos externos. Estão aí exemplos de tristes despedidas, como as da Ford e da Mercedes-Benz, que desistiram de fabricar automóveis no Brasil.

Mas os obstáculos não estão apenas nas leis. A própria percepção do Brasil pelo mundo será cada vez mais importante. E aqui entra a questão ambiental. Se o país não assumir uma nova postura nessa área, sem ambiguidades, correrá o risco de perder cada vez mais mercado.

O exemplo mais citado é o do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Anunciado em 2019 como uma vitória da diplomacia, depois de vinte anos de negociações, o acordo permanece parado. Só será assinado quando o governo brasileiro assumir um compromisso firme contra o desmatamento da Amazônia. E só terá chance de aprovação pelo Parlamento Europeu se o compromisso for percebido como algo real.

A nova administração dos Estados Unidos também já deixou claro que só vai celebrar acordos comerciais que atendam a altas exigências ambientais e sociais.

Os empresários que conversam com Bolsonaro já levaram a ele a preocupação com a questão da sustentabilidade. Seus negócios dependem disso. Mas o tema ainda não chegou de forma definitiva à agenda política. Nem do lado do governo, nem do lado da oposição.

Ciência

Continua após a publicidade

Por meios oblíquos outro tema está buscando seu espaço nessa agenda política: a ciência. A pandemia serviu para tornar mais clara a relação entre o conhecimento desenvolvido por uma nação e o bem-estar de sua população.

Essa relação já podia ser percebida pela criação de empregos de qualidade em países que desenvolvem alta tecnologia. Agora ela se nota também pela rapidez no desenvolvimento de vacinas.

A busca pela supremacia tecnológica promete agitar a política internacional nas próximas décadas. A China tem demonstrado que veio para ficar. Tem avançados programas no setor espacial e na área de inteligência artificial, além da quinta geração de telefonia celular, passaporte para uma nova geração industrial.

O presidente Joe Biden pode não ter a mesma postura agressiva de Donald Trump, mas já indicou que manterá restrições a empresas chinesas como a Huawei, sempre sob o argumento da segurança nacional. Ele sabe que os Estados Unidos terão de se empenhar decididamente no desenvolvimento dessas novas tecnologias, para se manterem competitivos.

Os políticos brasileiros poderiam prestar mais atenção a esse cenário, aparentemente tão distante. Até para perceber que não está entre os melhores interesses do país aliar-se de forma automática e definitiva a qualquer potência tecnológica.

Ao contrário, uma postura de maior independência política do país poderia ajudar a abrir caminho a negociações que lhe permitam acelerar a adesão a novas tecnologias.

Potencial

Até aqui parecem estar mais claros os riscos contidos em dois temas pouco privilegiados na agenda política: meio ambiente e pesquisa e desenvolvimento. De um lado, o Brasil se arrisca a perder empregos por sua atual dúbia posição frente a temas ambientais. De outro, percebe o quanto pode ficar para trás se continuar hesitante em sua aposta na produção de conhecimento.

Pois a partir desses mesmos dois temas podem se observar novas oportunidades. O Brasil já vinha assumindo posição de destaque nas duas últimas décadas nos debates internacionais sobre proteção da biodiversidade e mudança climática. Perdeu essa posição nos dois últimos anos, mas poderá recuperá-la a partir de uma nova decisão política.

O prestígio obtido pelo país nos debates sobre questões ambientais abriu muitas portas no meio diplomático. Da mesma forma, uma nova postura diante do tema pode abrir oportunidades econômicas.

Ficará mais fácil celebrar acordos internacionais de comércio, assim como exportar produtos agrícolas que respeitem boas normas ambientais ou madeira proveniente de programas internacionalmente reconhecidos de manejo e reflorestamento.

Uma imagem mais positiva do país ajudará inclusive a motivar os consumidores finais, especialmente de países exigentes como os europeus, a adquirir produtos brasileiros.

Novas oportunidades também podem estar associadas a uma ousada aposta no desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Essa aposta tem dado bons resultados na expansão da produção agrícola nacional. Poderá se estender, entre outros setores, a áreas promissoras como a agrofloresta e a bioeconomia.

O desenvolvimento de fármacos e cosméticos a partir de princípios descobertos com a biodiversidade brasileira poderia render resultados mais importantes, por exemplo, do que a permissão do garimpo em terras indígenas. Além de ajudar a construir uma imagem mais simpática do Brasil em todo o mundo.

O momento é o de abrir os olhos. A elaboração de uma agenda para 2022 deve levar em conta os riscos e as oportunidades da nova ordem internacional.

Marcos Magalhães escreve no Capital Político