O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um soco na imagem do Brasil (por Marcos Magalhães) A agressão verbal a um jornalista feita pelo presidente Jair Bolsonaro Por Marcos Magalhães - Atualizado em 26 ago 2020, 03h12 - Publicado em 26 ago 2020, 11h00

Muitos brasileiros nem ligam mais, como se aquela injeção na gengiva que tomaram na cadeira do dentista tivesse ação duradoura. Mas a agressão verbal a um jornalista feita pelo presidente Jair Bolsonaro soa como um soco na imagem do Brasil.

“Minha vontade é encher tua boca na porrada”, disse Bolsonaro a um repórter que pediu a ele uma declaração sobre os cheques no valor total de R$ 89 mil que teriam sido depositados na conta da primeira dama Michelle entre 2011 e 2015 por seu ex-assessor Fabrício Queiroz e sua mulher, Márcia Aguiar.

A gentileza presidencial foi parar nas páginas na internet de publicações do mundo inteiro, da norte-americana CNN ao indiano The Hindu. Dos londrinos The Guardian e Independent aos portenhos Clarín e La Nación. Foi destaque também nas agências AFP e Reuters e, a partir desta, chegou também às páginas do The New York Times.

Logo depois de publicadas as declarações do presidente, a pergunta sem resposta do repórter de O Globo se multiplicou no Twitter a partir da noite de domingo. Na manhã seguinte, redes bolsonaristas responderam com um vídeo montado de forma a mostrar as palavras de Bolsonaro como resposta a uma provocação que não houve.

Continua após a publicidade

Golpe

Ainda anestesiados, os brasileiros que acompanham o episódio pela televisão ou pelas redes sociais podem ver nele apenas mais um capítulo da longa novela de (maus) costumes exibida a todo o país desde o início de 2019. Ou como mais um movimento na guerra cultural travada pelos simpatizantes do presidente contra a imprensa e todos aqueles vistos como possíveis opositores do governo.

Além de nossas fronteiras, porém, as palavras de Bolsonaro ajudaram a levar adiante a desconstrução daquilo que o resto do mundo identifica – ou identificava – como brasileiro. Não apenas a alegria, o samba, as praias e o futebol. A imagem do Brasil havia sido enriquecida, nos últimos anos, por conquistas democráticas e sociais obtidas após o fim do regime militar.

Nas últimas décadas o Brasil havia aprendido a usar a seu favor o que se convencionou chamar de poder suave. O soft power que leva gente de todo o mundo a se encantar com a imagem de um país. Um ativo tão importante que se tornou meta permanente de potências globais como a China e os Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Mesmo sem nenhum grande esforço oficial, a expressão “bossa nova”, por exemplo, tornou-se, aos olhos do resto do mundo, uma expressão da leveza da música brasileira. O atual presidente não soube ou não quis associar-se a ela, quando ignorou a morte de seu maior expoente, João Gilberto. Da mesma forma que parece não ter noção de como declarações agressivas podem arranhar a imagem do país.

Escolhas

Esse provincianismo pode custar caro. O mundo atualmente enfrenta uma pandemia. Quando ela passar, o comércio voltará a crescer, e centenas de aviões voltarão a sobrevoar os oceanos lotados de turistas cansados do confinamento da quarentena. As praias cheias no verão europeu já anunciam o que poderá vir pela frente.

Quando os consumidores dos países ricos começarem a abrir suas carteiras, eles vão exercer com mais cuidado do que antes o seu direito de escolha. Que produtos comprar no supermercado? A que países viajar nas próximas férias?

Continua após a publicidade

Os consumidores mais exigentes já titubeiam diante de produtos brasileiros nas gôndolas dos supermercados, temerosos de copatrocinar a destruição da natureza. Algumas redes de supermercados europeias já rejeitam produtos alimentícios que possam estar mesmo que indiretamente ligados ao desmatamento da Amazônia.

Se o Brasil vinha pouco a pouco construindo uma imagem de potência ambiental, de um país indispensável nas discussões sobre o futuro do planeta, agora desperta desconfiança. A sensação de impunidade transmitida pelo novo governo aos responsáveis pelas queimadas e pelo desmatamento destruiu muito do que havia sido conquistado.

Tudo isso motivou uma antiga aliada, a chanceler alemã Angela Merkel, a manifestar dúvidas sobre a possibilidade de colocar em prática o anunciado acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia.

Viajantes

Continua após a publicidade

Da mesma forma, o turismo pode ser afetado. Os viajantes costumam escolher seus destinos entre países que lhes são simpáticos e atraentes. Ou seja, a imagem de um país pesa muito na escolha de turistas responsáveis pela movimentação de milhões de dólares a cada temporada.

Pois as notícias sobre o Brasil que chegam ao exterior, ainda que parcialmente imprecisas, revelam um país onde as florestas estão em perigo e a democracia está sob ameaça. Onde um presidente fala de intervir no Supremo Tribunal Federal e de dar um soco na cara de um jornalista.

Os que se acham mais patrióticos poderão argumentar que a Amazônia é um assunto brasileiro e que ninguém tem direito de se meter em um tema interno como esse. Os mais céticos poderão argumentar que os estrangeiros não votam e que, portanto, o que eles pensam a respeito do Brasil não tem muita importância.

É bom, porém, tomar cuidado. Muitos estudiosos internacionais já têm se dedicado a estudar como as democracias morrem. Nos Estados Unidos têm crescido os debates sobre os efeitos devastadores de uma administração autoritária sobre a imagem do país. O Brasil precisa ficar mais atento à forma como é visto pelo resto do mundo.

Continua após a publicidade

Marcos Magalhães escreve no Capital Político. Jornalista especializado em temas globais, com mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Southampton (Inglaterra), apresentou na TV Senado o programa Cidadania Mundo. Iniciou a carreira em 1982, como repórter da revista Veja para a região amazônica. Em Brasília, a partir de 1985, trabalhou nas sucursais de Jornal do Brasil, IstoÉ, Gazeta Mercantil, Manchete e Estado de S. Paulo, antes de ingressar na Comunicação Social do Senado, onde permaneceu até o fim de 2018.