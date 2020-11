O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um país às escuras (por Mirian Guaraciaba) É repugnante o desprezo de Bolsonaro pelo sofrimento do povo de Macapá Por Mirian Guaraciaba Atualizado em 24 nov 2020, 01h43 - Publicado em 24 nov 2020, 12h00

É ultrajante a imagem de Bolsonaro pendurado na porta de um carro, com um segurança colado na sua retaguarda, desfilando pelas ruas de Macapá. O sujeito acenava para pessoas que o xingavam do meio da rua. Bolsonaro brincou de fazer campanha num estado que amarga a escuridão há 22 dias.

É repugnante o desprezo de Bolsonaro pelo sofrimento do povo de Macapá e dos 13 municipios do Estado. Homem das trevas, desembarcou em Macapá levando nada menos que desacato e desapreço. Capitão do mato, jamais levaria energia.

Macapá continua às escuras. Em meio ao apagão, um curto-circuito causou explosões em série na noite desse domingo, 22, em Macapá. Como se fosse pouco, chuva torrencial castigou ainda mais a população. Ruas inundadas, casas alagadas. Mais dificuldades no sistema de energia elétrica.

O Brasil grita #SOSAmapá. Um Estado na escuridão, comendo o pão que o diabo amassou. Um governo embusteiro, um presidente mentiroso. Bolsonaro nunca prezou pela verdade. Trapaceia o País na pandemia. Burla investigações e processos para proteger Michele e os filhos marmanjos. Desdenha o racismo impregnado em nossa cultura.

O Brasil grita #SOSBrasil.

O assassinato brutal de João Alberto Silveira Freitas, cidadão negro, 40 anos, no supermercado Carrefour, em Porto Alegre, há três dias, por dois seguranças da loja, sequer foi mencionado por Bolsonaro num discurso confuso, em reunião do G20, sobre “tensões raciais”.

Em meio a protestos em todo o País e no mundo contra a morte violenta de João Alberto, Bolsonaro delira. “Há tentativas de importar” para o Brasil “tensões” raciais que são “alheias à nossa história”.

Em um dia de Bolsonaro, o general Mourão – longe de ser mais adequado, como alguns imaginaram – endossou a fala racista. Tão boçal quanto seu chefe, Mourão saiu-se com essa: não existe racismo no Brasil.

Declaração pra lá de racista. Mourão certamente não desconhece que, entre seus pares, há único general negro – General de Brigada André Luiz Aguiar Ribeiro, desde janeiro Comandante Militar do Norte. Nenhum outro nas fileiras das Forças Armadas.

Continuamos a pedir socorro. #SOSMundo. Somos racistas. Negros são perseguidos em todos os lugares por onde andam nesse País.

É luta árdua. “Ninguém vai convencer esses milhões de homens e mulheres não-brancos de que o lugar deles é na senzala. Nunca mais. Seja a senzala qual for. Não se negocia com o tempo. A história só é vivida para a frente”, ensina nosso filósofo, rapper, cantor e compositor Emicida.

Bolsonaro e Mourão não aprenderam nada.

Mirian Guaraciaba é jornalista