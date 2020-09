O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Tristes tempos onde senador denunciado sorri da confissão de um corrupto Ex-prefeito rouba a cena e Ciro Nogueira acha graça Por Ricardo Noblat - Atualizado em 8 set 2020, 05h50 - Publicado em 8 set 2020, 09h00

O discurso que provocou mais celeuma nas redes sociais não foi o do presidente Jair Bolsonaro que cometeu a proeza de elogiar o golpe militar de 64 ao mesmo tempo em que renovou seu suposto apreço à democracia suprimida pelo golpe durante 21 anos.

Foi o discurso de José Maria Monção, ex-prefeito de Cocal, no Piauí, município distante 226 quilômetros de Teresina. Corrupto confesso, ele roubou a cena durante a convenção do MDB que lançou a candidatura a prefeito do médico Cristiano Brito.

Três vezes prefeito da cidade, condenado pela Justiça Federal a sete anos e oito meses de prisão por crime de peculato, Monção, hoje filiado ao PTB do ex-deputado Roberto Jefferson, bateu duro no atual prefeito de Cocal, Rubens Vieira (PSDB)

“Fui prefeito 3 vezes, sei do sofrimento. Mas também não roubei o tanto que esse aí roubou. Esse é descarado, está afundando Cocal”, disparou Monção, preso em 2009 por ter desviado R$ 2,6 milhões do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica.

Sob aplausos dos convencionais, e o sorriso complacente do senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista (PP), e um dos líderes do Centrão que apoia Bolsonaro, Monção animou-se e foi além de admitir que roubou.

“Eu posso até ter tirado alguma coisa, e dado pros pobres. Que na verdade ninguém pode ser tão sincero. Se eu tivesse sido tão direito, eu não tinha ido preso, né. Se eu fui preso, tem um motivo. O mais político que rouba, rouba para dar para o povo”, justificou.

E voltou a espancar Vieira: “É difícil o cara roubar para si. Agora esse daí não, roubou para ele. A maior mansão da cidade de Cocal é a dele.” Nessa hora, Nogueira voltou a sorrir e passou as mãos nos cabelos. Usava máscara contra o vírus. Monção tirara a sua.

Monção responde em liberdade às condenações que acumula. A Procuradoria-Geral da República, em fevereiro último, denunciou Nogueira por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de receber R$ 7,3 milhões da Odebrecht em propina.

