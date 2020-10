O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Torcendo contra o Brasil (por Roberto Brant) Acordo comercial com a União Européia em xeque Por Roberto Brant - Atualizado em 15 out 2020, 02h25 - Publicado em 15 out 2020, 11h00

Os países e seus governos não são a mesma coisa. Nas democracias os governos são aprovados apenas por uma parte da população, que nem mesmo é sempre majoritária. Confundir, portanto, o que pensa e faz um governo com o que é e pensa um país é um equívoco.

Nas sociedades democráticas os governos são transitórios e a luta política não deveria nunca chegar ao ponto de ferir os interesses mais permanentes da população.

Nem todos, porém, concordam com essa regra de ouro. Nesse exato momento o interesse do Brasil está sendo ferido no altar da luta política e ideológica. Organizações ambientalistas que operam em solo nacional, para combater os erros evidentes da política ambiental do governo, estão investindo aqui e no exterior contra a ratificação do Acordo de Livre Comércio Mercosul-União Européia.

Há muitas interpretações sobre a falta de crescimento do país, mas todas convergem em um ponto: o grande fechamento da economia brasileira para o exterior. A alternativa que temos para crescer e melhorar a vida dos brasileiros é justamente procurar acordos de livre comércio com os países e blocos que assim o desejarem.

Após tratativas que se arrastaram por vinte anos e vários governos, o Brasil finalmente firmou um acordo comercial com a União Européia, pelo qual 95% de nossas exportações para o bloco estarão livres de tarifas e outras restrições. Para entrar em vigor o acordo precisa de ratificação pelos parlamentos nacionais de cada país europeu, contra o que se mobilizam as resistências dos seus setores econômicos mais atrasados. Infelizmente essas mobilizações vêm contando com o apoio aberto de organizações ambientais brasileiras para derrubar o tratado.

Na última semana, um agressivo relatório patrocinado pelo Greenpeace para esse propósito foi divulgado na Europa, onde somou-se a outras arengas disfarçadas de ciência. Afirma-se ali que o Acordo de livre comércio com a União Européia é na verdade um acordo de destruição do clima e da floresta, que protege apenas setores produtivos predatórios e fortalece governos autoritários. Nada disso é verdade.

Segundo o Greenpeace, o acordo vai aumentar de tal modo as exportações do agro brasileiro para a União Européia que será inevitável desmatar grandes extensões de florestas para acomodar o aumento necessário da produção. Isto nunca vai acontecer.

O acordo contempla todo o comércio entre os blocos, e não apenas o setor agropecuário. Exportamos hoje para a União Européia US$ 42 bilhões, dos quais apenas US$ 14 bilhões, um terço, provém do agronegócio. Estas exportações são apenas uma fração dos US$ 180 bilhões de produtos agrícolas que os europeus importam e continuarão importando de outros países.

A soja não terá qualquer novo estímulo, pois já ingressa hoje no bloco sem tarifas alfandegárias. Se o objetivo é diminuir o cultivo da soja o alvo foi mal escolhido, pois o destino de 72% da soja exportada pelo Brasil é a China, que é responsável por 40% das vendas externas do agro brasileiro.

Em suma não há qualquer relação de causa e efeito entre o acordo de comércio e a destruição da Amazônia ou a mudança climática. Na verdade é o contrário, pois foi a assinatura do acordo que fez o governo brasileiro desistir de retirar-se do acordo do clima de Paris, como era sua intenção.

Por fim afirmar que o acordo fortalece governos autoritários é uma agressão gratuita aos países do Mercosul. Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil são países democráticos. Podemos até admitir que o atual presidente tem inclinações autoritárias, mas isto não é mais que um traço de sua personalidade.

A república brasileira é democrática, segundo qualquer padrão que se escolher, e o governo é exercido dentro das limitações constitucionais da separação dos poderes e do estado de direito.

A ética do ambientalismo radical, às vezes, replica a lógica dos movimentos de esquerda do século XX: se os fins são nobres, todos os meios se justificam, inclusive afastar-se da verdade e ficar contra o próprio país.

Roberto Brant escreve no Capital Político. Ele foi deputado federal constituinte por Minas Gerais, secretário de Fazenda no governo Hélio Garcia em Minas, ministro da Previdência e Assistência Social do governo de Fernando Henrique Cardoso. Preside atualmente o Instituto CNA. Escreve nos jornais Correio Braziliense e Estado de Minas.