Tente outra vez (por Tânia Fusco)

2020 passa como o ano que deu corpo e alma à globalização. Um vírus alcançou o planeta inteiro. Ameaça todos. Adoece milhares. Mata milhares. Em toda parte. Por trás das mascaras – proteção eficiente e mais acessível contra o vírus – há o medo. Também o paciente exercício de prevenção e de cuidado – consigo e com o outro, os outros.

A ausência da mascara não atesta destemor, mas ignorância e egoísmo. Desprezo pela vida – a sua, a do outro. Este é o ano que evidenciou o tamanho da tribo dos sem máscaras. Assustadoramente grande. No Brasil, parece, alcança mais de 30% da população ativa e votante.

Se a ignorância matasse apenas os todos dessa tribo, seria justo. Sofrem e morrem os que desafiam o vírus, desdenham da ciência, do conhecimento. Só eles. Infelizmente, não é assim. E essa boiada podre ameaça o rebanho inteiro. Globalmente.

Ó que triste.

No ano em que aprendemos que o imponderável existe e, real, paira e aterrissa sobre nossas cabeças pensantes (ou não), o tempo inteiro, também descobrimos: a tribo da ignorância é maior em tamanho e ousadia do que podia supor nossa vã condescendência.

Na conta da ignorância ficam debitadas todas as modalidades de violência – todas as manifestações de preconceitos, os ódios, os feminicídios, as fake news, as chacinas, a mortandade de pretos e pobres, a continuada desigualdade social, a fome, o desemprego, descasos, desrespeitos.

A conta de 2020 fecha com superávit disso tudo.

A retrospectiva do ano vem carregada de perplexidade, medo, desencanto e exaustão, com overdose de saudades – de pessoas, lugares, estrada, avião, rua, mar, da vida vivida antes da pandemia.

Saudades de viver sem mascaras.

Saudades dos abraços apertados e dos frouxos, dos beijos longos e curtos, beijos ternos, beijões de amor, beijinhos de oi e de despedida. Saudades de aglomerar pra celebrar qualquer bobagem. Saudades de, corriqueiramente, ir ao cinema, ao bar, ao teatro, ao show.

Levaremos saudades imensas e eternas para 2021. Não do 2020, mas do antes dele, quando cabia até adiar desejos e sonhos. 2020 ensinou que adiar é roubada. Faz agora. Depois, pode não vir depois.

Foi assim. Do nada, a vida ficou sem chão. Ou com chão mais curto. Igual só os desacertos. E os dias que, todo dia, ficaram iguais. A porta como limite de segurança. A janela como mirante.

A doença desconhecida globalizou medo e parada obrigatória.

Como em todos os dezembros, dia 31 o calendário fecha o ano. 1 de janeiro abre ano novo. É assim. Será assim.

Difícil celebrar essa virada, limpar poeira do ano que rolou estacionado, levando no lombo 190 mil mortos.

A realidade parece ficção. Não é. Mas, quem sabe, estamos fechando a era da acumulação, dos desperdícios, das diferenças e da indiferença. Quem sabe virá Aquarius. Virá vacina.

No meio de tudo, no caos, seguimos no vício da esperança. Sentimos saudades. Sonhamos. Estamos vivos.

Invoque Raul (Seixas).

Levante sua mão sedenta e recomece a andar.

Não pense que a cabeça aguenta se você parar.

Tente outra vez!

Tânia Fusco é jornalista