Soco: pergunta no ar e o calcanhar de Bolsonaro (por Vitor Hugo Soares) Queiroz depositou R$89 mil Por Vitor Hugo Soares - Atualizado em 29 ago 2020, 04h28 - Publicado em 29 ago 2020, 13h00

Segue, flutuando no ar, à espera de resposta concreta e verdadeira, a pergunta que não quer calar, no país e em grande parte do mundo democrático e interessado em Sua Excelência, o Fato e na retidão de princípios e honestidade dos homens públicos em geral e dos governantes em particular: “por que Queiroz depositou R$89 mil na conta bancária de Michelle Bolsonaro, atual primeira dama do Brasil?”, como revelou a revista digital Crusoé, depois de devidas investigações, confirmadas por outros importantes veículos de comunicação, nacionais e estrangeiros.

Não vale (por imprópria, descabida e inaceitável) a reação machista e farofeira do tipo, (“minha vontade é encher sua boca de porrada” como reagiu o presidente da República, Jair Bolsonaro, (nas proximidades da Catedral Metropolitana de Brasília) contra um repórter de O Globo, em serviço, domingo passado. Diante da incômoda questão que começa a transformar-se no “calcanhar de Aquiles” do mandatário, já em evidente campanha para reeleição quando seu atual mandato ainda nem chegou à metade. Pisou na bola como reles peladeiro de fim de semana e “deu bandeira” o capitão, atual ocupante do Palácio do Planalto. Ou não? A conferir.

Uma coisa é certa desde já: não é mais possível negar nem esconder a evidência do “pisando em ovos” exposta publicamente pelo temperamento, de fio desencapado de alta tensão, do dono maior do poder, que escancara de vez o seu ponto mais vulnerável, sintetizado na interrogação viral destes últimos dias de agosto, do ano da pandemia. Repetida, (a pergunta) só no domingo passado, mais de um milhão de vezes nas redes sociais, pelas mais diversas figuras e personalidades (dentre elas celebridades da sociedade, das artes, da cultura, da política e dos negócios.)

Mal (ou bem?) comparando – mesmo em face a fatos novos como o afastamento de Wilson Witzel do governo do Rio nesta sexta-feira -, as reações atuais dão a impressão de caminhar para situação bastante comum na fase de investigação de grandes casos envolvendo corruptos e corruptores – saqueadores do dinheiro público por décadas – durante a operação Lava Jato. Quando os promotores da força-tarefa do MPF e investigadores da PF costumavam repetir uma frase marcante: “a gente puxa uma pena e sai uma galinha inteira”.

Doa em quem doer: o fato é que esta história do dinheiro depositado por Fabrício Queiroz e sua mulher na conta de dona Michelle tem poder explosivo de nitroglicerina pura. Sem as devidas explicações cabais – ou com “respostas” na base de tentativas de ameaças aos que buscam, profissionalmente, jogar focos de luz sobre este caso nebuloso – acaba virando o “ponto fraco de Bolsonaro e que o levará a ser apanhado” (na avaliação do analista de TV e ex-deputado federal Fernando Gabeira, já na segunda-feira, na Globo News). Ou a ponta do iceberg de uma relação financeira obscura, que envolve o clã do presidente da República e o ex-assessor parlamentar ligado a milicianos”, como sugere o jornal espanhol El Pa& iacute;s, em reportagem analítica sobre o caso, esta semana.

Seja como for, dê no que der, que se reconheça: são razões de sobra para tirar o sono do atual ocupante do Palácio Alvorada e de fazer do presidente Jair Bolsonaro o barril de pólvora ambulante que se viu domingo, quase diante da magnifica catedral, quando um jovem repórter pôs o mandatário de frente à pergunta que não quer calar. Repita se quiser!

Vitor Hugo Soares é jornalista, editor do site blog Bahia em Pauta. E-mail: vitors.h.@uol.com.br