“Só pelo fato de existir” (por Mirian Guaraciaba)

Imagens valem mais que qualquer investigação. Certo? Não para a presidência da Assembléia Legislativa de São Paulo. Apesar do gesto descarado, filmado e gravado, do deputado Fernando Cury (Cidadania) contra Isa Penna (PSOL), machistas desavergonhados do parlamento paulista presentearam o colega com o beneficio da dúvida.

Para a Alesp, o crime pode esperar. Para que atrapalhar o recesso de fim-de-ano? Quem vai querer punir (cassar) um colega no período de festas de Natal e Reveillon? Ainda que Cury tenha ido bebado ao plenário e esfregado a mão no seio de Isa Penna.

A esperança é rala. Depois de dizer que o caso ficaria para quando fevereiro chegar, a presidente do Conselho de Ética, Maria Lucia Amary (PSDB) reconheceu a urgência do caso. A punição do sórdido Cury é necessária. Deve ser exemplar. Amary pediu reunião extraordinária do conselho durante o recesso. Nada garante o sucesso da empreitada. De seus nove membros, apenas uma mulher, a presidente.

Isadora Martinatti Penna, 29 anos, advogada trabalhista, militante dos direitos LGBT, dona de 53 mil votos em 2018, sabe que a briga será pesada. Promete não desistir. “Fui assediada, fui apalpada na lateral do meu corpo pelo deputado Fernando Cury, do partido Cidadania. O que dá direito a alguém a encostar em uma parte íntima do meu corpo?”.

Não desista, Isa.

Ainda que o ignóbil deputado tenha contratado empresa de gestão de crise para melhorar sua imagem, contra “imagens” gravadas não há argumento.

ISA PENNA tem outros motivos para não ceder. Para insistir.

Pesquisa feita pela ONG Plan International, com 14 mil mulheres de 15 a 25 anos, em 22 países, revelou que no Brasil, em 2018, nada menos que 77% das jovens meninas já sofreram algum tipo de assédio.

Outra pesquisa, de 2019, feita pelos Institutos Patricia Galvão e Locomotiva, indica que quase todas as brasileiras – 97% – já passaram por situações de assédio em transportes públicos.

Não desista, Isa.

Como diz você, deputada, “só pelo fato de existirmos, merecemos respeito”.

PS: Feliz Natal pra nós! Tudo isso vai passar!

Mirian Guaraciaba é jornalista