Sinalizar não basta (Por Natalia Pasternak)

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo paulista anunciou medidas restritivas para o período de festas de final de ano, que incluem o fechamento de toda atividade não essencial nos dias 25, 26 e 27 de dezembro, e 1º, 2 e 3 de janeiro de 2021. Estes dias incluem os feriados de Natal e ano novo, onde o comércio já estaria fechado de qualquer maneira, além de sábados e domingos. As compras de Natal costumam provocar aglomerações até dia 24 de dezembro pela manhã, e logo após o Natal também, quando há uma grande movimentação de trocas.

Representantes do governo reconheceram que as medidas servem muito mais como um sinalizador do perigo para a população do que realmente como formas de restrição. Teriam o papel de um alerta vermelho, para conscientizar as pessoas sobre os perigos das aglomerações.

Conscientização certamente é necessária, mas a julgar pelo comportamento visto nas grandes ruas de comércio da capital, onde aglomerações de pessoas sem máscara são rotineiras, medidas restritivas firmes também viriam a calhar. E faltou também uma mensagem clara sobre os perigos das reuniões de família no Natal e réveillon.

Apesar de o secretário de Saúde ter mencionado que reuniões e festas caseiras não são desejáveis, independentemente do número de pessoas convidadas, o governo estadual furtou-se ao dever de dizer, de forma clara e sem rodeios, que reunir amigos e parentes vindos de diferentes domicílios, na situação atual da pandemia, é um convite ao desastre – pessoal, familiar e de saúde pública.

Cumprir as medidas preventivas de uso de máscara, distanciamento, não compartilhar objetos e higiene das mãos não é tarefa fácil em um jantar de família. Impedir que parentes que não se veem há um ano troquem beijos e abraços é uma possibilidade teórica de pouca plausibilidade prática. Faltou aos representantes do Estado coragem para ser o estraga-prazeres da ceia de Natal, em prol do bem comum. Quem se limita a apenas sinalizar hoje está assumindo o risco de ter de sepultar amanhã.

Natalia Pasternak é pesquisadora visitante do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP. O artigo foi transcrito do site do jornal O Estado de S. Paulo