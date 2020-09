O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Reeleições improváveis (por João Bosco Rabello) Nem Maia nem Alcolumbre Por João Bosco Rabello - Atualizado em 29 set 2020, 02h37 - Publicado em 29 set 2020, 12h00

É claro que em política nunca se deve ser definitivo. Feita a ressalva, ao que tudo indica as reeleições de Rodrigo Maia, para a Câmara, e de Davi Alcolumbre, para o Senado, parecem cada dia mais improváveis. O primeiro, a julgar ser esse o seu projeto, tentaria uma manobra de difícil consecução política, mesmo se tentasse a maioria na Casa que preside, via emenda constitucional.

No caso de Alcolumbre, uma tentativa menos vulnerável, recente parecer da área jurídica do Senado revoga um anterior do qual se beneficiou o ex-senador Antônio Carlos Magalhães, que considerou o período de uma legislatura como de quatro anos, embora o seu mandato fosse de oito anos. Esse era o caminho que o ex-presidente Michel Temer desconfiava que N tentasse.

Permanece a alternativa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que eventualmente considere a questão como “interna corporis” do Poder Legislativo, algo que parece também remoto. Fica isolada na questão a Advocacia-Geral da União (AGU), favorável a que a decisão seja do Legislativo.

O recurso a outro poder da República, além de submeter os beneficiários de uma reeleição forçada a riscos, amplia o que o recém-nomeado presidente do STF, Luiz Fux, promete combater: a judicialização de temas pelos demais poderes, que acaba desgastando o Supremo. Fux deu o recado: é hora de sustar o processo de terceirização de decisões que cabem estritamente ao Poder reclamante.

Com a rendição do presidente JaIr Bolsonaro à necessidade de compor uma base parlamentar, o radar político sinaliza para caminhos mais realistas. É bastante provável que o sucessor de Rodrigo Maia já esteja consolidado na figura do deputado Baleia Rossi (PMDB-SP), nome absorvido não só por Maia, mas também por Bolsonaro e que tem o apoio do MDB.

Ele é o perfil que atende, nesse momento, as forças principais em campo: é o sucessor que Maia absorve e uma alternativa ao candidato de Bolsonaro, que é o deputado Arthur Lira (PP-AL), interlocutor junto ao presidente para a adesão de parte do Centrão ao governo. Bolsonaro aceita Rossi, o presidente da Câmara também e, principalmente, o MDB que, via Temer, tem orientado politicamente o presidente da República.

Temer conquistou influência junto a Bolsonaro, desde que o presidente cedeu à realidade de fazer política. Temer não é Bolsonaro, e Bolsonaro não é Temer. E os militares não são Temer. Mas Temer é MDB, o mais eficiente caminho para a construção de uma base parlamentar.

No caso de Davi Alcolumbre, embora seja a primeira tentativa de reeleição, o caminho não é menos árduo. Sua eleição foi tumultuada, deixou feridas, e sua gestão não foi além de mediana, com a ressalva da pandemia que manteve o Congresso em funcionamento virtual.

Ao contrário de Maia, que não fosse o obstáculo legal, se reelegeria sem maiores problemas, Alcolumbre terá opositores e uma possível candidatura capaz de reunir maioria política. Embora ainda pouco visível, o movimento pela eleição no Senado, o nome da senadora Simone Tebet (MDB-MS) é uma forte possibilidade na disputa.

João Bosco Rabello escreve no Capital Político. Jornalista há 40 anos, iniciou sua carreira no extinto Diário de Notícias (RJ), em 1974. Em 1977, transferiu-se para Brasília. Entre 1984 e 1988, foi repórter e coordenador de Política de O Globo, e, em 1989, repórter especial do Jornal do Brasil. Participou de coberturas históricas, como a eleição e morte de Tancredo Neves e a Assembleia Nacional Constituinte. De 1990 a 2013 dirigiu a sucursal de O Estado de S. Paulo, em Brasília. Recentemente, foi assessor especial de comunicação nos ministérios da Defesa e da Segurança Pública. ⠀