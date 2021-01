Recordar é viver: a lei é para todos, diz Flávio Bolsonaro

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

À época, abril de 2018, Flávio Bolsonaro era deputado estadual pelo Rio de Janeiro, estava envolvido no caso da rachadinha, mas isso ainda não se tornara público, e seu pai, o então deputado federal Jair Bolsonaro, viajava pelo país à caça de votos na condição de aspirante a candidato a presidente da República.

Foi quando Flávio, ao lado do irmão Carlos, vereador no Rio, fez uma veemente defesa da aplicação da lei para todos, e malhou aqueles (no caso, o ex-presidente Lula) que se valiam de recursos judiciais para driblar condenações ou atrasar processos em curso. Coube a Carlos criticar as ideologias de esquerda.

Confira no vídeo que voltou a circular, ontem, nas redes sociais.