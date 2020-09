O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Quem diz a verdade sobre a Amazônia Enquete Por Ricardo Noblat - Atualizado em 13 set 2020, 04h28 - Publicado em 13 set 2020, 14h00

Quando ouve falar em Amazônia, em quem você mais acredita? No vice-presidente Hamilton Mourão ou nos técnicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais? – perguntou este blog no Twitter.

E assim responderam 2.063 leitores:

No vice-presidente – 11,2%

Nos técnicos – 85,7%

Não ligo para a Amazônia – 3,1%