Este blog perguntou no Twitter:

Este blog perguntou no Twitter: Você acredita no general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, quando ele diz que até o final deste ano todos os brasileiros com idade para isso serão vacinados contra a Covid-19?

Respostas de 1.708 leitores:

Acredito – 13,3%

Não acredito – 86,7%