PT fica mais próximo de Maia na guerra pela presidência da Câmara

O PT deu mais um passo para integrar o grupo de partidos montado por Rodrigo Maia (DEM-RJ) que disputará em fevereiro próximo a presidência da Câmara e os demais cargos de direção.

O PT deu mais um passo para integrar o grupo de partidos montado por Rodrigo Maia (DEM-RJ) que disputará em fevereiro próximo a presidência da Câmara e os demais cargos de direção.

Em reunião virtual que acabou no início da madrugada de hoje, a bancada de deputados federais do PT decidiu que não votará em candidato apoiado por Jair Bolsonaro.

Uma nova reunião, prevista para o fim desta semana, deverá selar o apoio do PT ao candidato de Maia – possivelmente Baleia Rossi, presidente nacional do MDB.

Em troca, caso Rossi se eleja, caberá ao PT a primeira vice-presidência da Câmara ou a primeira secretaria, uma espécie de prefeitura da Casa. O PT é dono da maior bancada de deputados.

Bolsonaro joga pesado para eleger Arthur Lira (PP-AL) presidente da Câmara. Lira ganhou ontem o apoio de Marcos Pereira (Republicanos-SP), bispo da Igreja Universal.

Pereira aspirava disputar contra Lira. Para sair do páreo, o governo acenou-lhe com uma vaga de ministro de Estado a partir de março de 2021. Pereira ficou encantado com a oferta.

A eventual suspensão do recesso de fim de ano do Congresso facilitará a caça ao voto na Câmara e no Senado. O voto é secreto. As traições serão muitas até o último instante.