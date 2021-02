Por um punhado de moedas (por Mirian Guaraciaba)

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Vergonha do Congresso Nacional. Vergonha dos deputados e senadores que, literalmente, se venderam ao governo Bolsonaro por cargos e emendas parlamentares.

Vergonha do desdém de ministros – em plena pandemia, 225 mil mortos, colapso no sistema de saúde, tiveram tempo e frieza para lançar bolão de apostas na eleição do centrão de Arhur Lira. Recolheram $ 200,00 de cada jogador. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estava nessa, contou Lauro Jardim. Seu pitaco? 315 votos.

Bolsonaro já vinha se vendendo ao centrão. Não escapará mais de suas garras. Enquanto durar seu mandato, vai depender dos humores e interesses de deputados e senadores, execrados por ele durante a campanha, em 2018.

E o que interessa ao centrão? Cobre para seus redutos eleitorais, e cargos no governo. Muitos cargos. Eis uma pálida idéia: em dezembro, num único mês, quando Bolsonaro “intensificou” as transações com seus chefes, o governo ofereceu a 235 deputados e 50 senadores a destinação de R$ 3 bilhões para seus redutos eleitorais.

Essa grana consta em planilha de distribuição de recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, a que tiveram acesso os repórteres Breno Pires, Patrik Camporez e Vinícius Valfré, do Estadão. Mas a conta ainda não fechou. Partidos antes alinhados a Baleia Rossi mudaram de lado na véspera da eleição, sem qualquer constrangimento. Quanto custou?

A se confirmar, a aliança espúria vai manter na gaveta os 62 pedidos de impeachment protocolados contra Bolsonaro. Não só isso. Bolsonaro quer desengavetar projetos da idade da pedra: escola sem partido, flexibilização do porte de armas e Estatuto da Família, que exclui casais homoafetivos.

Que tal? Tem mais: o Estatuto do Nascituro que revoga as hipóteses atualmente previstas para aborto legal, como gestação de feto anencéfalo. A eleição de Lira impedirá ainda o avanço de outras pautas, como a legalização do canabidiol para fins medicinais.

É certo que o governo não vai aprovar tudo o que quiser, diz o sociólogo Carlos Melo, professor do Insper, em entrevista ao O Globo. A pandemia que não cede, a popularidade que vem caindo, “vão testar a fidelidade” de seu novo grupo de velhos amigos. A conferir.

PS: Lira foi um dos aduladores mais próximos do famigerado Eduardo Cunha, responsável pela execução política de Dilma Rousseff. Quando Cunha foi linchado da politica, Lira espertamente mostrou a Bolsonaro que seu destempero não o levaria longe. Tornou-se um dos políticos mais próximos do Capitão. Nada o impedirá de repetir as artimanhas.

