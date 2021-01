Por que não te calas? (por Mirian Guaraciaba)

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Se puder atrapalhar, Jair Messias não economiza. No dia em que a campanha de vacinação contra a Covid-19 foi iniciada no Brasil, o Capitão falou as imbecilidades de sempre, e ameaçou o País com um golpe militar.

“O Brasil ainda tem liberdade, mas tudo pode mudar”, exibiu-se, valentão, à porta do Palácio da Alvorada. Para um grupinho de lambe-botas, guinchou: “Quem decide se um povo vive sob uma democracia ou ditadura são as Forças Armadas do País”.

Negativo, Capitão. Quem decide somos nós. Sociedade organizada, instituições fortes, Parlamento, Judiciário, eleitores, contribuintes. As Forças Armadas não entrarão no seu bote esburacado, e nós não temos medo de suas fanfarronices. Temos nojo, repugnância, vergonha.

Cala-te, Bolsonaro. Basta de selvageria. Cresce no País rejeição ainda não medida ao seu governo e a sua pessoa. Se tivermos na Presidência da Câmara e do Senado, nesse ano que começa, políticos briosos, valentes, o impeachment poderá chegar.

Cala-te. Guarde sua língua suja e corrosiva para pedir socorro à China. Daquele país comunista, insultado por seus filhos e a toupeira de seu chanceler, depende o controle da pandemia no Brasil. Para seu desespero (ou destempero?) Manaus necessitou da Venezuela. E o Brasil precisa da China, Capitâo. Com a urgência de ontem.

DESENGAVETA, RODRIGO MAIA!

“O País está esfarinhando … e seguimos imobilizados”, escreveu o cineasta e historiador Silvio Tendler em manifesto do movimento Estados Gerais da Cultura, da Escola Superior de Paz, e do Cineclube Muiraquitã. “Precisamos de organização popular”, conclamou. “Assinamos o pedido de impeachment do Capitão genocida com um grito: Desengaveta, Rodrigo! Antes tarde do que nunca”.

MARTA, NEYMAR E A HISTÓRIA

Bolsonaro não gostou de uma questão do Enem: a desigualdade salarial entre homens e mulheres no futebol. “Ridículo”, desqualificou. “Futebol feminino não é realidade no Brasil”.

Pelo Instagram, Marta, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo (Neymar, nenhuma vez), respondeu com elegância: “Uns serão lembrados como os melhores da história, já outros…

Mirian Guaraciaba é jornalista