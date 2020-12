O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Este blog perguntou no Twitter: Com o aumento do número de mortes e de infectados pelo vírus, governadores de Estados planejam a adoção de novas medidas de isolamento social antes das festas de Natal e Ano Novo. O que você acha?

Respostas de 1.579 leitores:

Concordo – 81,8%

Discordo – 18,2%