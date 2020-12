Pela tela da TV (por Marcos Magalhães)

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A enfermeira Sandra Lindsay conquistou fama mundial ao tornar-se a primeira americana a receber a vacina contra a Covid 19. Aqui do Brasil, assistimos atentos pela televisão ao início da vacinação nos Estados Unidos, nação ainda comandada por Donald Trump, autor da previsão de que o vírus um dia iria desaparecer como por encanto.

Cinco dias antes, já tínhamos visto pela tela da TV a vacinação de Margaret Keenan, na Inglaterra, uma semana antes de ela completar 91 anos. Logo no início da manhã, no hospital de Coventry, ela se disse privilegiada por haver sido a primeira pessoa de seu país vacinada contra a Covid 19. Não somente de seu país, mas de todo o mundo ocidental, na verdade.

Ambas pertencem a grupos de risco. Sandra é enfermeira da Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Judaico de Long Island, no estado de Nova York. Margaret, por sua idade avançada, celebrou o presente antecipado como uma promessa de que poderia passar o Ano Novo com a sua família.

Ambas também têm em comum o fato de serem cidadãs de dois dos países mais desenvolvidos do mundo. O resto do planeta acompanhou a sua vacinação pela televisão como uma espécie de conquista da humanidade. Algo como o lançamento da primeira nave ao espaço.

Os russos já recorreram a essa analogia ao dar à sua vacina o nome de Sputnik V. Ela foi desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, de Moscou, que anunciou – no mesmo momento em que a primeira americana se vacinava – eficácia de 91,4% contra a Covid 19.

Eficácia pouco inferior à de 95% obtida pela vacina desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer, em conjunto com o laboratório alemão BioNTech, tomada por Sandra e Margaret. Com a diferença de que os resultados obtidos pelos russos ainda não foram publicados em revista científica, enquanto os alcançados por americanos e alemães estão registrados em artigo publicado no New England Journal of Medicine.

À distância

Ainda vai demorar até que toda a população de países como Estados Unidos e Reino Unido esteja imunizada. Mas o início da vacinação já é um alento, especialmente em países onde seus líderes estiveram entre os negacionistas de primeira hora. Trump ainda não apoiou publicamente a vacinação. Boris Johnson mudou de comportamento depois que ele mesmo contraiu a doença.

Dentro de poucas semanas outros países da Europa começarão a vacinar as suas populações. A Rússia informou que já vacinou 200 mil pessoas. E a China já vacinou mais de um milhão de pessoas de forma emergencial, uma vez que as vacinas desenvolvidas no país ainda não concluíram as diferentes fases de testes.

Por enquanto, o resto do mundo acompanha à distância esses primeiros passos. De um lado, existe mesmo uma enorme diferença de poder de compra entre países que dão os primeiros passos na vacinação e os que ainda aguardam o momento de seguir o seu exemplo. De outro, porém, há também significativas diferenças na forma como os governos lidam com a questão.

As comparações se tornarão inevitáveis com o tempo. As populações dos países menos desenvolvidos poderão aceitar o fato de que as populações de nações mais ricas terão acesso mais rápido às vacinas, embora em um mundo mais justo todos os seres humanos seriam protegidos mais ou menos no mesmo tempo contra uma pandemia que afeta todo o planeta.

Vai chegar o momento, porém, em que essas populações começarão a comparar o comportamento de seus governos em relação a outros governos de países com nível semelhante de desenvolvimento. Nessa hora, será possível aferir com certa precisão os acertos e os erros de cada nação.

Continua após a publicidade

Vizinhos

Para ficar na América do Sul, alguns exemplos começam a ser notados. Senão de eficácia no combate à pandemia, pelo menos na gestão política do tema. Ao anunciar a compra de 20 milhões de doses da vacina russa Sputnik V, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou que será o primeiro a receber a aplicação, “para acabar com todas as dúvidas”.

As dúvidas, de fato, existem. Especialmente em relação às vacinas da Rússia e da China. Se elas desaparecerão após o anúncio dos resultados dos testes da fase 3 pelo Instituto Gamaleya, o tempo dirá. Mas Fernández optou por dar o exemplo como forma de estimular a população do país a se proteger contra a pandemia.

Com as primeiras doses da vacina russa, a Argentina pretende imunizar 10 milhões de pessoas, seguidas por mais cinco milhões nos próximos meses. O governo do país vizinho, assim como o Brasil, também firmou compromissos com o laboratório AstraZeneca e com a iniciativa internacional Covax Facility.

Entre outros países da região, o Chile já adquiriu 10 milhões de doses da Pfizer. Também serão adquiridas vacinas de Sinovac, Johnson&Johnson e AstraZeneca, em uma busca por múltiplos fornecedores capaz de levar à vacinação de 5,8 milhões de pessoas no primeiro trimestre. O Peru também informa haver adquirido 10 milhões de doses da Pfizer, além de 13 milhões junto à iniciativa Covax.

Parece haver duas diferenças principais entre as estratégias dos países vizinhos e a do Brasil. A primeira é a de que nenhum outro presidente na região joga contra a vacina. Nenhum afirma, por exemplo, que não vai se vacinar. Bem ao contrário, Fernández, por exemplo, pretende dar o exemplo ao ser o primeiro a se proteger da pandemia.

A segunda diferença é a multiplicidade de fontes. É verdade que o Brasil se associou à iniciativa Covax, como a maioria dos países vizinhos. Mas o governo brasileiro fez uma aposta prioritária na vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca. Apenas nas últimas semanas, quando muitos outros países já haviam feito o mesmo, tomou iniciativa de se aproximar do laboratório Pfizer, embora não tenha ainda fechado encomenda.

Ao mesmo tempo, o governo federal trava disputa política com o governo do estado de São Paulo em torno do uso – ou não – da vacina desenvolvida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan no Programa Nacional de Imunização. O que leva o Brasil a ser o único país da região com duas estratégias paralelas – e quase antagônicas – de vacinação da população.

Os resultados da fase 3 de testes da vacina do Butantan só serão conhecidos às vésperas do Natal, uma vez que o governo paulista decidiu aguardar dados mais completos para pedir o registro definitivo junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Só nesse momento se vai saber se valeu a pena a aposta na vacina desenvolvida na China.

Os resultados obtidos pela vacina de Oxford, a preferida do governo federal, são considerados promissores – mas não são tão bons quanto os da Pfizer, por exemplo. A eficácia média foi de 70%. Mas esta é a vacina mais próxima dos brasileiros. Em janeiro a AstraZeneca deverá solicitar o registro da vacina junto à Anvisa.

Por enquanto o que temos são promessas. Ninguém sabe ao certo quando começará a vacinação da população – nem com que vacinas. Resta aos brasileiros acompanhar os fatos pela tela da televisão. E torcer para que, em um futuro não muito distante, as cenas das primeiras vacinações se repitam por aqui.

Marcos Magalhães escreve no Capital Político. Jornalista especializado em temas globais, com mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Southampton (Inglaterra), apresentou na TV Senado o programa Cidadania Mundo. Iniciou a carreira em 1982, como repórter da revista Veja para a região amazônica. Em Brasília, a partir de 1985, trabalhou nas sucursais de Jornal do Brasil, IstoÉ, Gazeta Mercantil, Manchete e Estado de S. Paulo, antes de ingressar na Comunicação Social do Senado, onde permaneceu até o fim de 2018.