Pede o Brasil: “Me dá um dinheiro aí”. Respondem os EUA: “Por ora, não”

O amadorismo do governo do presidente Jair Bolsonaro é de tal monta que em conversas preliminares com o governo americano sobre a Cúpula do Clima condicionou sua mudança de postura em relação à questão ambiental a mais dinheiro que obtenha para financiar a proteção da Amazônia.

A proposta foi recusada na semana passada e novamente ontem, desta vez pelo porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price. Em entrevista coletiva, ele não poderia ter sido mais explícito diante da tentativa de chantagem, porque é disso que se trata. Respondeu assim a uma pergunta do jornal O Estado de S. Paulo:

– Em termos de financiamento, continuamos a concentrar nossa conversa em torno das medidas que precisam ser tomadas para combater o desmatamento ilegal ao invés de olhar para fluxos de financiamento específicos.

Parou por aí? Não. Avançou:

– Conhecemos o compromisso do Brasil de acabar com o desmatamento até 2030. Queremos ver passos muito claros e tangíveis para aumentar a fiscalização efetiva e um sinal político de que o desmatamento ilegal não será tolerado.

Demitir o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, seria um sinal, mas talvez não baste. Bolsonaro, por enquanto, não o fará para evitar a revolta dos seus apoiadores mais radicais. O general Braga Neto, ministro da Defesa, saiu em socorro do presidente:

– Os brasileiros que estão presentes na região amazônica sabem que a floresta continua de pé.

De fato, sabem. Como sabem que ela vem sendo destruída aos poucos sob o olhar complacente das Forças Armadas.