Pátria amarga (por Tânia Fusco) Em nome de Jesus Por Tânia Fusco - Atualizado em 26 ago 2020, 03h16 - Publicado em 26 ago 2020, 12h00

Pela ordem.

Pastora/deputada encomenda – e consuma – a morte do marido. Flordelis. Nada santa, em nome de Jesus.

Presidente da República, Mister Bozonaro, rebate a pergunta incômoda de jornalista com ameaça – vontade de encher sua boca de porrada.

Dia seguinte, desculpou-se? Nada. Emendou outra. Como os profissionais são “bundões”, entende ele, se contaminados, morrerão de covid. Ele não, garante, porque é atlético – da pança à língua.

Parecia domado. Voltou ao corriqueiro besta-fera-vulgar-grosso. Performance que merece aplausos e alcunha de mito. Em nome de Jesus, tem saudades do tempo em que menores podiam trabalhar. Como escravos, taoquei?

A propósito. Presidente, por que sua esposa, Michele, recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz?

Plagiando Andréia Sadi: O dinheiro pulou o muro? Apareceu voando na conta da madama?

Um padre desvia 120 milhões de doações de fieis. A esmola gorda, dada à Associação dos Filhos do Pai Eterno, virou fazenda, casa na praia, pagamento de chantagem feita ao padre nada santo de Goiás.

Em nome de Jesus, gente – muita gente – defende forçar menina de 10 anos a ter um filho indesejado. Semente de estupro continuado – dos seis aos 10 anos. Jesus!

Mesma gente expõe nome e endereço da menina e vai à porta do hospital berrar: Assassinos! Insulto dirigido à menina, à família, aos médicos que fariam o aborto legal, permitido por lei, autorizado pela Justiça. A gravidez ameaçava a vida da menina vítima. Mas isso não importa. Deixa nas mãos de Deus.

Aborto realizado, gente vai à internet e posta texto descrevendo com tintas dramáticas o passo a passo da intervenção cirúrgica que provoca o aborto. Gente? Deus do céu!

A professora considera que a menina não se rebelou e denunciou o tio abusador porque gostava, permitia. A ministra da Secretaria da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos acredita que os pedófilos fazem as crianças abusadas terem prazer. Diagnóstico feito em 2019 e reafirmado agora pela ministra que relata ter sofrido abusos na infância. Salvou-se, conta e reconta, vendo Jesus em uma goiabeira no quintal. Jesus Cristo!

Juíza reforça condenação de réu baseada na “sua raça” – negra, segundo o pensamento claro da magistrada branca. Jesus, Maria, José!

Ministro quer taxar livros porque supérfluos. Leitura, tem certeza, deve custar caro aos bolsos dos inúteis que insistem em consumir inutilidades. Fala por si e pelos seus partners que, parece, aprovam o discurso e a ação, mas não os resultados.

O Guedes elétrico, fiador de salvação nacional, desafina. Balança. Se cair, outro pior virá. Trocas na Justiça, Educação e na Saúde não dão esperança de coisa melhor. A colheita é em laranjal bichado. Só de laranja podre.

Tudo junto não soma 10 dias de notícias. Refletem um Brasil e um povo desconhecido, mas que pesa e desanima.

De onde saiu essa gente? Não foi do céu. Jesus implora: Me incluam fora disso. Deus me livre!

Onde estavam? Qual a magia que os fazia invisíveis em pensamentos, palavras e obras?

Brotaram. Brotam. Sabe-se lá de onde. Fazem o modelo pátria amarga, hostil.

A propósito 2.

A mentira power point do procurador Dallagnol, reconhecida no tribunal como merecedora de punição, não foi punida. A queixa prescreveu, entende? Prescreveu. Pulou o muro. Saiu voando.

Pátria amarga, Brasil.

Tânia Fusco é jornalista