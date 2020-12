Para salvar a face, o Supremo demite médico no caso das vacinas

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Quanto mais se mexe na história do ofício enviado pelo Supremo Tribunal Federal à Fundação Oswaldo Cruz pedindo a reserva de vacinas contra o coronavírus para aplicação em seus servidores, mais emana da história um odor intragável.

O ofício foi assinado por Edmundo Veras, diretor-geral do tribunal. Do ponto de vista administrativo, ele só está abaixo do ministro Luiz Fux, atual presidente do Supremo. Difícil que Fux não tenha sido consultado sobre a iniciativa.

Mas, ao dar-se crédito ao que ele diz, não foi consultado, embora, tão logo o ofício se tornou público, tenha saído em sua defesa. E o que Fux fez agora? Demitiu o médico Marco Polo Freitas, secretário de serviços integrados de saúde do tribunal.

Alguém teria de pagar pelo desgaste da imagem do Supremo, e o escolhido foi um servidor não concursado – no caso, o médico. A ele, por uma questão de hierarquia, não caberia informar Fux, caberia a Veras, mantido na função e, no momento, de férias.

Por vezes, a justiça tarda e falha.