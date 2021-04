Para o governo, o melhor é ter Pazuello por perto do que distante

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, virou um estorvo para o presidente Jair Bolsonaro. Mantê-lo por perto é aumentar o risco de ser contaminado pelo seu desempenho desastroso no cargo do qual foi demitido. Afastá-lo é simplesmente um perigo porque Pazuello será uma das estrelas da CPI da Covid.

Feitas as contas, o risco parece ser menor do que o perigo. É preciso que Pazuello se sinta prestigiado para não revelar à CPI o que cause maiores embaraços ao presidente e ao governo. Procura-se um cargo para ele, e enquanto não se acha, Bolsonaro o carrega para cima e para baixo como um ajudante de ordem de luxo.

Em Manaus, a primeira escala de mais uma viagem de Bolsonaro em campanha para se reeleger, lançou-se a candidatura de Pazuello ao governo do Amazonas. Ele foi ovacionado pelos devotos do presidente reunidos no inacabado centro de convenções que Bolsonaro usou como palco de mais um comício.

A CPI da Covid reúne 11 senadores. Dois deles são do Amazonas – Omar Aziz (PDS), presidente da comissão, e Eduardo Braga (MDB), líder do seu partido no Senado, ligado ao senador Renan Calheiros (MDB-AL) que ocupará a estratégica função de relator. Aziz e Braga querem disputar o governo do seu Estado.

Em breve, Pazuello estará diante dos três para responder a todas as suas perguntas e sujeitar-se a todos os seus caprichos.