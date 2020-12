Para largar a Globo, Huck quer garantias de que poderá se eleger

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Por mais que se mexa, converse com um e com outro, participe de reuniões virtuais com empresários e se diga pronto para enfrentar o desafio de ser candidato a presidente da República, o apresentador de programa de televisão Luciano Huck ainda hesita.

Aos seus interlocutores, pede o que eles não podem lhe dar – o máximo de garantias de que contará com forte apoio para derrotar o presidente Jair Bolsonaro em 2022, segundo o TAG REPORT, relatório semanal das jornalistas Helena Chagas e Lydia Medeiros.

É o sonho de todo candidato – ter segurança de que se elegerá antes de aventurar-se numa disputa. No caso de Huck, tanto mais dado ao fato de que nunca concorreu a nada, está muito bem empregado e não pretende dilapidar o patrimônio que acumulou.

Qualquer político experiente poderia dizer a Huck que ele jamais terá a segurança que deseja. Ocorre que muitos estão mais interessados em contar com seu apoio caso ele desista de se candidatar e não querem desde já contrariá-lo.